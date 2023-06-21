Володина раскрыла, чего стоит бояться 24 и 25 июня — потеря дохода, траты, денежный крах

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю до 25 июня, дав понять, что предстоящие выходные могут проверить на прочность материальное состояние всех без исключения. Главное — сохранить то, что уже есть. Ни в коем случае не следует бросаться деньгами. Такой шаг станет сплошной авантюрой.

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«В выходные высок риск нарушить свой хрупкий денежный мир. От необдуманных трат и вложений до разрыва контракта, потери источника дохода. Точно существует способ более деликатного изменения ситуации, но сейчас он не виден из-за накала страстей», — добавила астролог.

При этом радость подарит сочинительство, книги, время с детьми, разговор по душам с мудрым другом или в кресле психолога.