Баловень судьбы — ходит в фаворитах у Вселенной до 2024 года: пронырливый ловкач

Астрологи назвали знак зодиака, который станет любимчиком Вселенной. До 2024 года Тельцы словно спрятались в «домике». Их благополучию ничто не угрожает — они вступили в период процветания и благоденствия.

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Представители этого знака на протяжении всего года могут ни в чем себе не отказывать. Удача будет помогать им и в любви, и в деньгах. Юпитер вошел в созвездие Тельца. Поэтому нельзя упускать свой шанс. Именно хорошее настроение притянет удачу.

По материалам sterlegrad