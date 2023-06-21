Накроет чистейшая полоса удачи — деньги сами идут в руки! Знак, который озолотится в июле

В июле рожденные под знаком Весы окажутся любимчиками переменчивой фортуны. Вселенная одарит их своей щедростью. Они могут рассчитывать на внезапное материальное обогащение.

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«Весы будут притягивать к себе денежные средства словно магнит. Этому поспособствует успех на работе. При качественном выполнении своих профессиональных обязанностей представители этого знака получат хорошее вознаграждение», — считают астрологи.

Даты рождения Весов выпадают на даты с 24 сентября по 23 октября.

По материалам sterlegrad