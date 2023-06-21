Глоба назвала короля фортуны в июне, который повернет жизнь на 180° — идет по деньгам

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав знак зодиака, которого ждут важные перемены. Близнецы не стоят на месте. Июнь принесет им неожиданные события. Кто-то сделаем им выгодное предложение. Однако многие проекты, дела и планы могут сорваться. Это не повод для переживаний. Благодаря уму и интеллекту, этот знак зодиака сумеет показать свою востребованность.

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