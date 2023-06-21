Володина дала четкий наказ для всех знаков до 25 июня — чего остерегаться, иначе беда

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю до 25 июня, оставив предостережение всем знакам зодиака. Астролог советует им проявить осторожность в самую напряженную неделю месяца. Велик шанс накликать беду. Лучше всего держаться подальше от тех, кто может взорваться подобно бочке с порохом.

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«При внезапных приступах агрессии берите паузу, уходите от конфликта в буквальном смысле — в другую комнату. И на всякий случай поставьте там грушу для битья, авось пригодится и отношения сохранит», — добавила астролог.

Виновники неконтролируемых эмоций — Венера с Марсом в объятиях Черной Луны. Точки кипения будут возникать вокруг вопросов: кто кого любит, как эту любовь проявляет? Кроме того, ущемленное самолюбие не станет молчать.