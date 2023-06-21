Внезапные заработки, любовь и успех! Абсолютный везунчик июня: Глоба — дата рождения

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь для тех, кто родился в этот период с 21 марта по 20 апреля.

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Первый летний месяц, как подметила астролог, станет для Овнов периодом для внезапных хороших заработков, покупок, активной работы, общения, учебы, любви и знакомств.

Деньги будут активно поступать, в финансовом плане представители знака не будут знать нужды. Однако последние дни июня лучше посвятить делам семьи и дома.