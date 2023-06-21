Судьба подарит шанс: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, для которых конец июня сложится особенно удачно

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на двадцатые числа июля.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, как сложится конец июня для представителей разных знаков зодиака.

Небесные светила расположились таким образом, что сулят успех, удачу и счастливые шансы рожденным под созвездиями Тельца, Близнецов, Льва и Козерога.

Тельцов ждет успех на работе, результативными будут переговоры. Близнецам обещана поддержка близких, появится шанс блеснуть знаниями.

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Творческие и деловые проекты — вот что принесет успех и удачу Львам. Козероги могут рассчитывать на материальные блага и успех вдали от дома.

По материалам vnimanie.pro

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