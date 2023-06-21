Володина объявила о приближении тяжелого периода: назвала числа

Астролог Василиса Володина заявила, что наступившая неделя станет самой сложной во всем месяце. По ее словам, наступают тяжелые времена, которые еще долго будут отражаться на нашей жизни.

«С 19 по 25 июня будет самая напряженная неделя. В этот период очень важно контролировать свои эмоции, так как можно совершить непоправимое», — заявила она.

Володина также подчеркнула, что июль тоже будет сложным месяцем. Однако рано или поздно все наладится.

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