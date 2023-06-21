В какие дни недели ни в коем случае нельзя мыть пол: уйдут все деньги

Астрологи уверены, что существуют дни на неделе, когда нельзя мыть полы. Считается, что это плохая примера, есть риск попрощаться со всеми деньгами в доме.

Серьезную уборку, по мнению эзотериков, нельзя затевать в понедельник, пятницу и воскресенье. Это может стать причиной ссоры, разногласий с домочадцами.

А, главное, в эти дни вы можете «вымыть» кровно заработанные средства.

Также считается, что нельзя мыть полы сразу после ухода одного из членов семьи из дому. Нужно выждать хотя бы один час.

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