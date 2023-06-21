Вселенная убережет: Глоба назвала главного везунчика лета — беды обойдут стороной

Астролог Тамара Глоба утверждает, что летом 2023 года Стрельцов будет оберегать сама Вселенная от потрясений. По ее словам, с этими людьми ничего плохого не случится. Главное, им самим надо беречь себя и не бросаться во все тяжкие.

«Стрельцы смогут почувствовать в себе прилив энергии и смогут притянуть к себе много денежных потоков», — заявила она.

Глоба также подчеркнула, что у Стрельцов есть все шансы подняться по карьерной лестнице. С начальством нужно быть поаккуратнее — они давно к ним присматриваются в хорошем смысле слова.

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