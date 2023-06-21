Золотой дождь! Володина назвала главного богача июля — откроются денежные потоки

Астролог Василиса Володина заявила, что в июле у Близнецов наступит звездный час в отношении денег. По ее словам, у этих людей появится возможность заработать много финансов — о чем когда-то и мечтать не могли. Можно сказать, представители этого созвездия искупаются в золотом дожде.

«Близнецам крупно повезет с деньгами в первые дни второго месяца лета», — заявила она.

Однако терять голову от заработков не стоит. Володина предупредила, что все финансы быстро закончатся, если ими неправильно управлять.

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