Володина посоветовала одному знаку признаться во всем близким: хватит молчать, будет облегчение

Василиса Володина. Фото: соцсети.

Иногда лучше излить душу, чем переполнять ее болью.

Астролог Василиса Володина посоветовала Тельцам прекратить скрывать свои проблемы и чувства от близких и наконец-то поделиться с ними тем, что накопилось на душе.

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Володина уверена, что скрытность мешает жить не только самим Тельцам, но и людям, которые рядом с ними тоже. Так что определенная исповедь и открытый разговор пойдет на пользу всем. Поддержка и приятные слова наладят обстановку дома, считает астролог.

В личной жизни, заметила Володина, эмоции будут брать вверх над разумом. Поэтому исход событий может быть неопределенным.

Источник: rsute.ru

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