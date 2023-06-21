Володина посоветовала одному знаку признаться во всем близким: хватит молчать, будет облегчение

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Володина уверена, что скрытность мешает жить не только самим Тельцам, но и людям, которые рядом с ними тоже. Так что определенная исповедь и открытый разговор пойдет на пользу всем. Поддержка и приятные слова наладят обстановку дома, считает астролог.

В личной жизни, заметила Володина, эмоции будут брать вверх над разумом. Поэтому исход событий может быть неопределенным.

Источник: rsute.ru