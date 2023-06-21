Их будут унижать, но они добьются успеха: Володина назвала знак, который восторжествует уже скоро

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Этим людям будут завидовать недруги.

Овнов долго подкалывали недоброжелатели, да и близкие люди не всегда верили в них. Однако для представителей данной зодиакальной системы настал их звездный час, об этом поведала астролог Василиса Володина.

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Астролог рекомендовала Овнам не обращать внимания ни на какие усмешки со стороны и двигаться дальше к поставленным целям, ведь совсем скоро они будут достигнуты.

Овны восторжествуют и познают истинный успех, а те, кто ухмылялись раскроют рты от удивления.

Источник: rsute.ru

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