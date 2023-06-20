Удача, радость, творческий прорыв: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, обласканных Богом

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба предрекла успех с 20 июня.

Астролог Тамара Глоба, которая известна в том числе и тем, что ее прогнозы сбываются в девяноста процентах случаев, рассказала, каким выдастся 20 июня для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, почувствуют себя обласканными Богом в этот период рожденные под созвездиями Скорпиона, Водолея и Рыб.

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Скорпионам можно смело отправляться в путь, любые поездки принесут удачу. 

Водолеям принесет радость общение с близкими, любимыми и детьми. Рыб ждет творческий прорыв. Трудиться нужно именно в этом направлении.

По материалам vnimanie.pro

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