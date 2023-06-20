Один знак зодиака сообщит нечто важное второй половинке: Глоба — не упадите со стула!

Астролог Тамара Глоба посоветовала Девам в личной жизни воздержаться от необдуманных поступков, которые могут испортить отношения.
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Близкие люди принесут представителям зодиакальной системы неожиданные известия, которые застанут их врасплох. Информация поразит Дев до глубины души. Им придется принять важное решение.
Вместе с тем, у Дев появится источник дополнительного дохода. Приобретения крупного плана поднимут этим людям настроение.
Источник: rsute.ru