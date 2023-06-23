Главные трудоголики среди знаков зодиака - выплывут везде

Рак

Раки – это те самые пахари, на которых можно побольше навесить, они все равно со всем справятся. В Раках прекрасно и то, что у них нет амбиций лидера или начальника. Их абсолютно устраивает положение подчиненного, но при этом они готовы работать и за себя, и за того мальчика.

Скорпион

Скорпион дотошный сотрудник. Он никогда не перекинет работу, которую доверили лично ему, на другого. Не затянет с дедлайном. Более того, Скорпион откажется от полноценного сна и от обеда, чтобы выполнить работу в срок. Поэтому начальники среди Скорпионов очень требовательные, но справедливые.

Водолей

Водолеи – превосходные лидеры, которые часто тащат все на своих плечах. Их не напрягает ни чудовищная загруженность, ни отсутствие личного времени. Скорее наоборот, чем больше Водолей работает, тем более удовлетворенным себя чувствует. Работа и Водолей связаны и подпитывают друг друга, а вот без работы представители этого знака зодиака чахнут.

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