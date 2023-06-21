Тренды и море денег: общий гороскоп для всех знаков зодиака на июль

Овен

С приходом лета Овны ощутят в себе колоссальную энергию, которой дадут выход в сфере фэшн. Вам захочется кардинально изменить собственный имидж, примерив на себя непривычно женственные образы. Овны наконец-то решат отказаться от излюбленного спорт-шика и облачиться в невероятно модные платья с цветочными принтами. Не исключено, что в своем желании поэкспериментировать с имиджем вы зайдете настолько далеко, что согласитесь заменить кроссовки босоножками на шпильках.

Телец

Первая половина лета наделит Тельцов не свойственным им бунтарством и ощутимыми финансовыми поступлениями. Отбросив в сторону привычку экономить, вы отважитесь посетить салон красоты, чтобы измениться до неузнаваемости и удивить окружающих людей. Вероятно, что Тельцы решатся на тотальные перемены, например, на актуальные стрижки пикси или короткий боб, попрощавшись с длинными локонами. Звезды советуют не бояться никаких экспериментов и с цветом волос, став жгучей брюнеткой или пепельной блондинкой.

Близнецы

Близнецы, которые обожают комфорт, захотят сделать свой образ более дерзким и запоминающимся. На ваше решение измениться повлияет большая светская вечеринка, запланированная на середину лета. Чтобы не ошибиться, Близнецам стоит сделать ставку на яркие брючные костюмы в пижамном стиле, в которых невозможно остаться незамеченными. Примерьте на себя оттенки красного апельсина или любые ярко-оранжевые тона, причем не только при выборе одежды, но и цвета волос.

Рак

Романтичные и консервативные Раки ни за что не изменят привычному стилю, однако даже их охватит желание поддаться головокружительному летнему настроению. В ход пойдут полупрозрачные ткани, провокационные разрезы и даже кроп-топы в дуэте с облегающими скинни. Небольшая откровенность в летний сезон пойдет скромным Ракам на пользу, и уже через месяц они захотят решиться на более яркий мейк-ап.

Лев

Летом 2023 года стильные Львы не упустят шанс примерить на себя самые горячие тренды жаркого сезона. Вам захочется блистать и сиять в буквальном смысле, с помощью «металлических» вещей в оттенках золота или серебра. Такие смелые решения Львы будут умело сочетать с изделиями из кожи, сверкающими пайетками и роскошными аксессуарами. В итоге вы обязательно выделитесь в толпе и сорвете восхищенные комплименты окружающих.

Дева

Главные минималисты — Девы, будут верны себе, несмотря на наступление сезона, когда себе можно позволить многое. Единственным экспериментом, на который вы отважитесь, станет выбор более ярких и насыщенных оттенков своего гардероба. Вероятно, что Девам придутся по душе актуальные летние комбинезоны, выполненные в однотонной гамме, в которых так удобно и комфортно. Кроме того, вам стоит решиться на тотал деним, остающийся на пике моды в 2023 году. Не забудьте подобрать под свой «лук» правильную обувь, например, замшевые сандалии в коричневом цвете с бахромой.

Весы

Эстеты Весы ценят классические решения, которые никогда не подведут, однако с наступлением лета им захочется больше женственности в образе. Идеальным решением для вас станет летний сарафан макси в пол из натурального шелка. К такому милому образу стоит подобрать актуальную прическу в стиле mermaidcorе, который навеян фильмом о Русалочке. Длинные распущенные волосы, легкие локоны и сияющий, словно влажный, макияж, и вы — королева бала.

Скорпион

Скорпионы по-прежнему будут подчеркивать свою агрессию с помощью мрачных оттенков, но с приходом лета вам стоит обратить внимание на более позитивные тона. Таким деловым и слегка суровым особам придутся по душе лазурные, изумрудные и королевские синие оттенки. Именно они сделают образ эффектным и элегантным.

Обратите внимание на блузы, топы или футболки в указанных оттенках, превосходно сочетающихся с черными брюками, от которых вы не в состоянии отказаться. Освежить образ Скорпионов смогут и удачные аксессуары, например, изящный белый поясок на линии талии, или стильная сумка тоут в молочном цвете.

Стрелец

Лето принесет Стрельцам острое желание выделиться и бросить вызов обществу. Вам захочется поэкспериментировать с принтами, смешав полоску с горохом, или сделать короткую стрижку. Чтобы добавить в свой имидж «перчинки», Стрельцы вполне могут решиться на использование таких провокаций, как, например, надеть костюмный жилет прямо на голое тело и носить его с летними брюками карго или джинсовыми шортами, как делала Кейт Мосс. Почему бы и нет? Лето — это пора самых жарких экспериментов.

Козерог

Для консервативных Козерогов наступает благодатное лето, ведь в моде тренды на прически, от которых они не смогут отказаться. Еще одной вариацией «русалочьего» стиля mermaidcorе станет «влажная волна». Благодаря этой модной тенденции вы станете похожи на кинодиву из 20-х годов.

Уложите волосы вокруг лица волной с помощью геля и небольшой расчески, и заберите локоны сзади в хвост или низкий пучок. К такой прическе Козерогам стоит подобрать более женственный гардероб, например, коктейльные платья в пастельных тонах или дуэт из белоснежного топа и атласной юбки миди нежно-розового цвета.

Водолей

Этим летом Водолеям захочется примерить на себя классический образ и подобрать лук «и в пир, и в мир». Звезды советуют вам не отказываться от платьев-футляров, прямых юбок мини и градуированного каре. В новом имидже Водолеи будут выглядеть очень презентабельно, особенно если решатся надеть обувь на шпильках или актуальные босоножки с каблуком «рюмочка». Помните, что любимые открытые сандалии уместны на прогулках или на пляже, но точно не в офисе.