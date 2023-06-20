Венера приведет к разводу! Володина не стала скрывать будущее одного знака зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что у Скорпионов в июле будет сложный месяц. В первую очередь, дело будет касаться личной жизни.

«С 23 июля и до конца лета придется переделывать, пересматривать отношения с важным человеком в обстоятельствах общего дела. Например, делить бизнес при разводе», - заявила она.

Володина напомнила, что негатив будет идти от Венеры, которая пробудет в ретро-движении в секторе Скорпионов. Нужно запастись терпением и постараться взять себя в руки.

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