Деньги уплывут, отношения лопнут, дорога уничтожит: главного бедолагу июня озвучила Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди сделают несколько ошибок.

Астролог Тамара Глоба предупредила Стрельцов о серьезных промашках, которые они могут совершить в ближайшее время.

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Если представители зодиакальной системы проигнорируют предупреждение и будут вести себя беспечно, то наделают множество ошибок, которые будет крайне сложно исправить.

Не исключено, что их ждет крупная потеря денег и разлад в семье. Кроме того, Стрельцам не стоит отправляться в дорогу, долгий путь может уничтожить их счастье.

Источник: rsute.ru.

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