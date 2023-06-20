Деньги уплывут, отношения лопнут, дорога уничтожит: главного бедолагу июня озвучила Глоба

Астролог Тамара Глоба предупредила Стрельцов о серьезных промашках, которые они могут совершить в ближайшее время.
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Если представители зодиакальной системы проигнорируют предупреждение и будут вести себя беспечно, то наделают множество ошибок, которые будет крайне сложно исправить.
Не исключено, что их ждет крупная потеря денег и разлад в семье. Кроме того, Стрельцам не стоит отправляться в дорогу, долгий путь может уничтожить их счастье.
Источник: rsute.ru.