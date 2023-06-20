Главный счастливчик июля по дате рождения: Володина сделала заявление

Астролог Василиса Володина заявила, что в июле мало каким знакам зодиака будет вести. Но счастливчики все же есть. И это Стрельцы.

«Вы из тех счастливчиков, кто будет предоставлен сам себе вне зоркого ока судьбы», - заявила она.

Володина заявила, что в жизни Стрельцов в июле все будет стабильно: работа, деньги, семья, отпуск. Пришло время отдохнуть, поэтому пора сделать паузу.

Последняя неделя, по ее словам, хорошо скажется на карьере. У Стрельцов есть шанс получить повышение по службе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».