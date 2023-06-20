Вынужденное изгнание: Володина назвала главного неудачника июля - черная полоса

Астролог Василиса Володина заявила, что у Дев июль будет напряженным месяцем. В первую очередь, могут обостриться хронические болезни. Так что к здоровью надо отнестись особенно внимательно.

«Время с 22 по 29 — мутное, тревожное. Могут одолевать страхи непонятной природы, чувство, будто вокруг вас плетут интриги», - заявила она.

Володина подчеркнула, что Дев в июле может ждать вынужденное изгнание. И в этом состоянии они пробудут до конца лета.

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