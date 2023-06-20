Очухаются только осенью! Володина не стала скрывать знак зодиака, которого ждет увольнение

Астролог Василиса Володина заявила, что Львов в июле будет штормить. Высока вероятность смены работы. Причем представители этого созвездия, по ее словам, скорее всего вернутся на прежнюю должность, к которой привыкли и где им было давно комфортно.

«Процесс не быстрый, окончательные результаты ждите не раньше осени», - заявила она.

Володина подчеркнула, что несмотря на турбулентность, второй месяц лета будет для Львов в целом позитивным. Есть шанс наладить личную жизнь и, наконец, отправиться в отпуск.

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