«Среда потребует собранности»: Глоба призвал людей 21 июня слушать интуицию

Астролог Богдан Глоба продолжил дело своих знаменитых родителей Тамары и Павла Глобы. Он регулярно освещает грядущие события, изучая планетарные аспекты и их влияние. На предпоследнюю неделю июня Глоба-младший предрек неутешительное – тревоги и сумятица будут сопровождать во многих сферах.

В день летнего равноденствия, 21 июня, Глоба-младший попросил людей слушать свою интуицию и единомышленников.

«Среда потребует собранности. Настройтесь на результат - отбрасывайте критику и смело двигайтесь вперед. Действуйте по интуиции и заручитесь помощью единомышленников».

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