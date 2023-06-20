Тамара Глоба про особенный день 21 июня: «Необходимо встретить Солнце и набирать энергию»

Известный астролог, телеведущая Тамара Глоба в своем прогнозе на июнь особенно подробно остановилась на конкретной дате месяца – 21 июня. В эти сутки светлое время будет самым продолжительным за весь год – это день летнего равноденствия. В этот период формируется задел на будущее, поэтому важно провести его по-особенному.

«21 июня Солнце переходит в Рак, необходимо встретить Солнце и набирать энергию до осеннего Равноденствия. Это время, которое даст вам большую активность, если способствуют аспекты.

Необходимо омовение и единение с семьей. В день летнего Солнцестояния подумайте о детях, близких, укрепляйте домашний очаг, занимайтесь домом, детьми, постарайтесь создать буквально очаг счастья», - сообщила людям Тамара Глоба на своем You-Tube-канале.