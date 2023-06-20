«Нарастают агрессия и взрывоопасность»: Глоба дал тревожный прогноз на 20 июня

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, спрогнозировал на предпоследней неделе июня большую аварийность и разгул стихии. В этот период будет происходить много хаоса, успех окажется переменным, а покупки – неудачными.
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Во вторник, 20 июня, нужно проявить бдительность, поскольку к вечеру будут повышаться риски . в целом про день он выказался весьма понятно.
«Вторник принесет успехи в делах. Хорош для переговоров. Берегите энергию и не реагируйте на вспышки посторонних. Вечером и в ночь на среду нарастают агрессия и взрывоопасность», - предупредил астролог.