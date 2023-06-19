Никогда не провоцируйте этих людей, себе дороже выйдет: главные спорщики по знаку зодиака — всего четыре

Астролог Юлия Гикис назвала знаки зодиака, представителей которых легко спровоцировать на спор и невозможно остановить.
Овен считается самым импульсивным знаком в общении. Такие люди обожают спорить и всегда стремятся вставить свои пять копеек в любой разговор.
Телец еще один знак, обожающий споры. Правда, вступает он в них тогда, когда может оперировать фактами, в которых уверен.
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Стрелец может запросто перейти в споре на личности. Если ему покажется, что вы не правы, а аргументов не хватает, готовьтесь к тому, что Стрелец обзовет вас дураком. Его совершенно не заботит, как при этом в ваших глазах выглядит он.
Козерог - главный упрямец. Будет спорить как только поймет, что ваше мнение идет вразрез с его.
По материалам vnimanie.pro.