Никогда не провоцируйте этих людей, себе дороже выйдет: главные спорщики по знаку зодиака — всего четыре

Молодые люди дерутся подушками. Фото: Global Look Press

Представители этих знаков зодиака - главные упрямцы, спорить с ними - себе дороже.

Астролог Юлия Гикис назвала знаки зодиака, представителей которых легко спровоцировать на спор и невозможно остановить.

Овен считается самым импульсивным знаком в общении. Такие люди обожают спорить и всегда стремятся вставить свои пять копеек в любой разговор.

Телец еще один знак, обожающий споры. Правда, вступает он в них тогда, когда может оперировать фактами, в которых уверен.

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Стрелец может запросто перейти в споре на личности. Если ему покажется, что вы не правы, а аргументов не хватает, готовьтесь к тому, что Стрелец обзовет вас дураком. Его совершенно не заботит, как при этом в ваших глазах выглядит он.

Козерог - главный упрямец. Будет спорить как только поймет, что ваше мнение идет вразрез с его.

По материалам vnimanie.pro.

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