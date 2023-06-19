Два знака зодиака: главные везунчики июля — Володина не стала скрывать

Астролог Василиса Володина заявила, что в июле больше всего повезет Львам и Тельцам. По ее словам, представители этого созвездия смогут ухватить удачу за хвост. Любое дело будет гореть в их руках.

«Люди, рожденные под этими знаками, будут переживать больше ярких событий, чем другие», — заявила она.

А это значит, что пришло время принимать важные решения, которые позитивно скажутся на дальнейшей судьбе. Не стоит бояться делать шаги, сейчас важное время, когда все получится.

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