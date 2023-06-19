Этот знак зодиака отправится в путешествие мечты и обретет счастье: Глоба озвучила счастливчика

Тельцы обретут свое счастье в путешествии, поведала астролог Тамара Глоба. Она настоятельно рекомендовала представителям зодиакальной системы не отказываться от командировок и отпуска с длинной дорогой.
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В пути Тельцы могут получить то, о чем мечтали давно. Для каждого человека это будет своя удача: кто-то найдет в этом путешествии свою вторую половинку, кто-то хорошо заработает или заключит сделку своей жизни, а кто-то отлично отдохнет и сможет перезагрузиться, чтобы жизнь обрела новые краски.
Глоба при этом подчеркнула, что сейчас для Тельцов нежелательны сильные физические нагрузки, которые могут вызвать недомогание и дискомфорт.
Источник: rsute.ru