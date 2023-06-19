«Игра в одни ворота будет тяготить»: Василиса Володина 19 июня объяснила сложности дня

В самую сложную неделю июня Василиса Володина поспешила к людям с хорошими новостями. Астролог старается выискивать их даже в непростые времена. И неделя с 19 по 25 число как раз такая — опасная и напряженная. Но в понедельник, 19 июня, люди смогут слышать друг друга. И эмпатию следует поддерживать обоим сторонам диалога.

«Сегодня мы особенно чувствительны к новостям, нас тянет выговориться, поделиться переживаниями. Количество звуковых сообщений на единицу времени зашкаливает. Обмен сочувствием лечит душу, помогая собраться с мыслями, вдохновляя на добрые дела. А вот игра в одни ворота будет тяготить», — отметила Володина в Telegram.