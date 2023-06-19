Деньги обрушатся водопадом: Володина назвала знак, который сменит работу и не прогадает

Если Тельцы давно думают о смене работы, сейчас настало лучшее время для этого. Астролог Василиса Володина поведала, что смена трудовой деятельности для представителей зодиакальной системы будет максимально благоприятна в настоящий момент.

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