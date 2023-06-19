Глоба – про хаос с 19 по 25 июня: «Опрометчивые решения принесут потери»

Астролог Богдан Глоба дал прогноз на новую неделю июня, с 19 по 25 число. Семидневка обещает быть непростой, и в этот период лучше поостеречься. События будут хаотичными, успех -переменным, а покупки – неудачными.

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Поскольку Марс приближается к неприятным аспектах, это чревато аварийностью, стихийными бедствиями, пожарами, обострениями конфликтов. Риск неадекватности вокруг возрастает, и лучше перестраховаться. И особенно сильно поберечь детей.

Столь хаотичную неделю Глоба-младший характеризует как время возможностей, сносящее все на пути подобно потому воды. Нырять в эту пучину будет нестрашно тем, кто привык начинать с чистого листа. Волна накроет даже тех, кто привык наблюдать со стороны или отсиживаться в своем домике – на этот раз затаиться не получится.