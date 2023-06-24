Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля для всех знаков зодиака

Неделя достаточно продуктивна, но есть особенность – большинство дел, которые увенчаются успехом, были подготовлены заранее, удачные проекты стартовали за некоторое время до этой недели. Получается, что сейчас мы пожинаем плоды того, что сделали ранее.

Как все это проявится в жизни каждого из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Рак

Приятная неделя. Особенно хорошо пойдут дела у Раков, которые и до того работали с закатанными рукавами, и сейчас дел не бросают.

Любовь

Раки могут переводить отношения на новый уровень, устраивать свидания, праздники, путешествия. Свободным же важно не давать повода усомниться в ваших намерениях – это касается и тех, кто вам нравится, и тех, кто вас не интересует. Никаких ложных надежд.

Финансы

В ваших руках окажутся все бразды правления, поэтому объем денег, которые к вам придут в итоге, зависит только от вас и ваших действий.

Здоровье

Опасности, связанные со здоровьем, лежат в довольно деликатной сфере. Если кратко – мойте руки перед едой, а также все овощи и фрукты. Вам эти «болезни грязных рук» не нужны.

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Овен

Лучшее, что могут сделать Овны на этой неделе – это отдыхать. Все равно ни для чего путного время не подходит. Зато можно использовать его для поездок и путешествий разной степени дальности. А вот с документацией нужно быть максимально острожными, чтобы не наделать ошибок.

Телец

Тенденции прошлой недели продолжаются. Вы будете наблюдать за движением финансовых потоков, и велика вероятность, что эти финансовые потоки направляются в ваши руки. При этом вам могут портить картину люди, например, ненадежные партнеры. Поэтому внимательно наблюдайте за теми, кто вас окружает, чтобы вовремя пресечь неправильные поползновения.

Близнецы

Большинство событий, которые затронут вас на этой неделе, будут так или иначе связаны с другими людьми. С одной стороны, вы можете познакомиться с важным человеком или итогом переговоров станет новое удачное партнерство. С другой – в ваши дела может кто-то вмешиваться и путать карты. Сохраняйте спокойствие и не верьте никому на слово.

Лев

Львам стоит вести свои дела, не ввязываясь в авантюры, подковерные или просто нечестные игры, даже если вас так и тянет сделать что-нибудь «по-тихому». От этого будет больше проблем, чем пользы. Сейчас вы закладываете фундамент будущих свершений, и если хотя бы один его «камень» будет ненадежным… Сами понимаете.

Дева

Девы предпочитают принимать решения самостоятельно и оставлять последнее слово за собой. Велика вероятность, сейчас так не получится. Ваш козырь –спокойствие. Доброжелательно и невозмутимо изложите свою точку зрения, и если с вами не согласятся, отнеситесь к этому философски. Теперь это в большей мере головная боль оппонента, а не ваша.

Весы

Каких-то особенных событий эта неделя не принесет, но впечатление оставит скорее приятное. Больше всего она понравится, конечно, тем Весам, которым последнее время не хватало стабильности, поскольку именно она сейчас и наступает. Также время подходит для обучения, для работы, можно посвятить значительное время домашним заботам.

Скорпион

Помните фразу «Храните деньги в сберегательной кассе»? Это не то чтобы руководство к действию, но предупреждение – ваши деньги могут сменить хозяина, а не хотелось бы. В глобальном смысле это означает, что вам нужно не выпускать процессы из-под своего неусыпного контроля.

Стрелец

Стрельцы будут одними из немногих знаков этой недели, кто окажется успешным в большинстве сфер жизни. Неделя очень хороша, звезды вам благоволят, и будет просто преступлением не воспользоваться всеми теми «плюшками», которые они вам посылают. Ловите удачу за хвост!

Козерог

Неделя великолепно подходит для дел, связанных с материальной стороной жизни, и в первую очередь – для денег. Но есть нюанс. Нужно быть очень осторожными с людьми. Хорошо, если у вас есть доверенное лицо, человек, готовый делить с вами риски, помогать с разрешением сложных ситуаций и оказывать поддержку.

Водолей

Помните прошлую неделю? Так вот новая от нее не слишком отличается. Вам по-прежнему будет удобнее действовать без сопровождения, а финансовая ситуация продолжает улучшаться. Препятствий, правда, тоже предстоит немало, но учитывая вашу изобретательность и умение импровизировать, вы обязательно с ними справитесь.

Рыбы

Рыбы относятся к счастливчикам недели. Вам удается практически все. Особенно яркой будет сфера общения, недостатка в заинтересованных в вас людях точно не наблюдается. И единственной проблемой может оказаться то, что в поисках вашего благосклонного внимания эти люди могут ссориться и скандалить между собой.