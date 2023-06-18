Крепче обнимайте близких: астролог Василиса Володина объявила о наступлении напряженного периода

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье размещает публикацию с прогнозом о том, какой выдастся наступающая неделя.

Рассказала Василиса Володина и о том, чего ждать от предстоящей семидневки - с 19 по 25 июня.

Судя по расположению небесных светил, приближающиеся дни будут самыми сложными и напряженными. Василиса Володина предупредила, что эмоции в этот период могут взять верх, и призвала всех быть осторожными, чтобы не наломать дров и потом не пожалеть о случившемся.

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