«Вспоминая эти дни, скажете «бес попутал»: астролог Василиса Володина обозначила самый напряженный период для всех

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье публикует прогнозы на предстоящую неделю.
Судя по расположению планет, новая семидневка - с 19 по 25 июня - будет, по словам Василисы Володиной, самой трудной в этом месяце во всех смыслах.
Василиса Володина объявила, что некоторые дни будет особенно сложными эмоционально, высок риск разрушить то, что было создано ранее.
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«Вспоминая эти дни после, многие скажут «бес попутал». Но вот читатели моих прогнозов имеют все шансы беса удержать на привязи, ибо больше всего хвостатый боится осознания. При внезапных приступах агрессии берите паузу, уходите от конфликта в буквальном смысле — в другую комнату. И, на всякий случай, поставьте там грушу для битья, авось пригодится и отношения сохранит», - порекомендовала Василиса Володина в телеграм-канале.