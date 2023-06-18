«Вспоминая эти дни, скажете «бес попутал»: астролог Василиса Володина обозначила самый напряженный период для всех

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале каждое воскресенье публикует прогнозы на предстоящую неделю.

Судя по расположению планет, новая семидневка - с 19 по 25 июня - будет, по словам Василисы Володиной, самой трудной в этом месяце во всех смыслах.

Василиса Володина объявила, что некоторые дни будет особенно сложными эмоционально, высок риск разрушить то, что было создано ранее.

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