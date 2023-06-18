Венера с Марсом в объятиях черной луны: астролог Василиса Володина назвала точки кипения в ближайшие дня июня

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает прогноз на каждую предстоящую неделю. На этот раз она предупредила, что новая неделя - с 19 по 25 июня будет самой сложной в этом месяце во всех смыслах.

Василиса Володина попросила всех быть более сдержанными и не реагировать слишком бурно на те или иные вещи. Она уверена, что вспоминая потом события с 19 по 25 июня, можно будет сказать «бес попутал».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».