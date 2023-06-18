Венера с Марсом в объятиях черной луны: астролог Василиса Володина назвала точки кипения в ближайшие дня июня

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале делает прогноз на каждую предстоящую неделю. На этот раз она предупредила, что новая неделя - с 19 по 25 июня будет самой сложной в этом месяце во всех смыслах.
Василиса Володина попросила всех быть более сдержанными и не реагировать слишком бурно на те или иные вещи. Она уверена, что вспоминая потом события с 19 по 25 июня, можно будет сказать «бес попутал».
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«Виновники неконтролируемых эмоций — Венера с Марсом в объятиях черной луны. Точки кипения будут возникать вокруг вопросов, кто кого любит, как эту любовь проявляет, ну и, ущемленное самолюбие не станет молчать. В качестве сублимации подойдет: побороть страх публичного выступления, например, с помощью актерских курсов или любого выхода на сцену вопреки дрожащим коленкам. Жахнуть в караоке - тоже вариант, но без допинга, чтобы страху прямо в глаза смотреть», - отметила астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале.