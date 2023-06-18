«Самая напряженная неделя месяца»: астролог Василиса Володина предупредила о событиях с 19 по 25 июня

Известный астролог Василиса Володина сделала важное предупреждение о следующей неделе июня в своем телеграм-канале.
По словам Василисы Володиной, она не будет легкой.
«Самая напряженная неделя месяца», - написала Василиса Володина.
Судя по расположению небесных светил, предстоящие семь дней - с 19 по 25 июня - будут щедры на не очень благоприятные события.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Вспоминая эти дни после, многие скажут «бес попутал». Но вот читатели моих прогнозов имеют все шансы беса удержать на привязи, ибо больше всего хвостатый боится осознания. При внезапных приступах агрессии берите паузу, уходите от конфликта в буквальном смысле — в другую комнату. И, на всякий случай, поставьте там грушу для битья, авось пригодится и отношения сохранит», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.