«Самая напряженная неделя месяца»: астролог Василиса Володина предупредила о событиях с 19 по 25 июня

«Вспоминая эти дни после, многие скажут «бес попутал». Но вот читатели моих прогнозов имеют все шансы беса удержать на привязи, ибо больше всего хвостатый боится осознания. При внезапных приступах агрессии берите паузу, уходите от конфликта в буквальном смысле — в другую комнату. И, на всякий случай, поставьте там грушу для битья, авось пригодится и отношения сохранит», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.