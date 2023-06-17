Переворот осенью! Глоба предрекла трем знакам зодиака разворот на 180 градусов

Астролог Тамара Глоба заявила, что осенью 2023 года глобальные перемены ждут Скорпионов, Раков и Овнов. По ее словам, жизнь этих людей может развернуться на 180 градусов. И к этому надо быть готовыми.

«Представителей этих созвездий ждут перспективы на работе, начальство посмотрит другими глазами», - заявила она.

Деньги попрут, нужно только приложить для этого некоторые усилия. Глоба подчеркнула, что удача будет на стороне этих знаков зодиака, поэтому надо пользоваться по полной.

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