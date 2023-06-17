Россиян предупредили о закрытии границ - пророчество астролога

Нумеролог Кристина Егиазарова заявила, что в ближайшее время еще несколько стран закроют границы для граждан России. По ее словам, главная причина - коронавирус и непростая мировая ситуация в целом.

«Возможен «железный занавес», но он пойдет на пользу нашей стране», - заявила она.

При этом туризм в России начали развивать активными темпами. Например, на Петербургском экономическом форуме глава Кузбаса Сергей Цивилев заявил, что в ближайшее время начнется строительство аэропорта в горнолыжном курорте «Шерегеш».

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