Знаки зодиака, которые могут уйти в монастырь — тотально погружаются в религию

В 2021 году актриса Екатерина Васильева оставила актерскую карьеру и ушла в монастырь. После принятия пострига артистка стала монахиней Василисой.
В Соловецкий Спасо-преображенский монастырь ушел и сын актера Евгения Стеблова Сергей, который ранее также строил карьеру артиста, сценариста и режиссера. Путь религии выбрал и актер Леонид Каюров.
Что заставляет людей оставлять мирскую жизнь и обращаться к Богу? Возможно, на это влияет и знак зодиака человека.
О представителях зодиакальных созвездий, которые могут уйти в монастырь, Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.
Близнецы
Близнецы достаточно ветреный знак зодиака и вместе с тем легко увлекающийся. Сегодня они могут увлечься новым партнером, а завтра - религией.
Но интерес угаснет так же быстро, как и пришел, поэтому в монастырь Близнецов приводит не вера, а интерес.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Дева
Дева бывает внушаемой, когда вопрос касается неосязаемых понятий. Она легковерна с людьми, которые пропагандируют эзотерические знания.
В этом свете монастырь может стать самым безопасным местом, так как Деве несложно угодить к сектантам или оккультистам.
Рыбы
Рыбы привыкли все свои проблемы держать в себе. Если сложностей накапливается столько, что самостоятельно Рыба их уже не может разгрести, она впадает в депрессию.
Выйти из сложного состояния представителям этого знака зодиака помогает тотальное погружение в религию с последующим уходом в монастырь.
Подробнее о прогнозах Саоны можно прочесть на ее официальном сайте.
Саона. Фото: личный архив