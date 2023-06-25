Знаки зодиака, которые могут уйти в монастырь — тотально погружаются в религию

В 2021 году актриса Екатерина Васильева оставила актерскую карьеру и ушла в монастырь. После принятия пострига артистка стала монахиней Василисой.

В Соловецкий Спасо-преображенский монастырь ушел и сын актера Евгения Стеблова Сергей, который ранее также строил карьеру артиста, сценариста и режиссера. Путь религии выбрал и актер Леонид Каюров.

Что заставляет людей оставлять мирскую жизнь и обращаться к Богу? Возможно, на это влияет и знак зодиака человека.

О представителях зодиакальных созвездий, которые могут уйти в монастырь, Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Близнецы

Близнецы достаточно ветреный знак зодиака и вместе с тем легко увлекающийся. Сегодня они могут увлечься новым партнером, а завтра - религией.

Но интерес угаснет так же быстро, как и пришел, поэтому в монастырь Близнецов приводит не вера, а интерес.

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Дева

Дева бывает внушаемой, когда вопрос касается неосязаемых понятий. Она легковерна с людьми, которые пропагандируют эзотерические знания.

В этом свете монастырь может стать самым безопасным местом, так как Деве несложно угодить к сектантам или оккультистам.