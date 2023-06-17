«Не бросайтесь в омут»: Глоба обратился к людям накануне Новолуния

Еще одна летняя неделя подходит к своему завершению финалом семидневки станет Новолуние 18 июня. И в канун этого события, 17 числа, астролог Богдан Глоба обратился к людям с предупреждением.

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Сын Тамары и Павла Глобы посоветовал в своем Telegram подписчикам не бросаться в омут дел с головой. День будет сложный, сомнения нахлынут, поэтому торопиться не стоит, а лучше выдержать паузу.