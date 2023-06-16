Подарки судьбы: астролог Тамара Глоба увидела счастливое предзнаменование для трех знаков зодиака

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эксперт в области астрологии Тамара Глоба сделала прогноз на середину июня.

Известный астролог Тамара Глоба, прогнозы которой сбываются практически в девяноста процентах случаев, сделала счастливое предзнаменование для представителей трех знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, успех ждет Овнов, Тельцов и Рыб.

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Овнам звезды сулят успехи в обучении, активный отдых, участие в зрелищных и спортивных мероприятиях.

Тельцам стоит в середине июня проводить переговоры, их результаты будут удачными.

Рыбы хорошо проведут время дома и смогут сэкономить деньги.

По материалам vnimanie.pro.

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