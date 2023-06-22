Не верьте им! Пять имен женщин, которые врут напропалую – даже если от этого нет никакой выгоды

Таролог Галина Янко перечислила женские имена, свидетельствующие о склонности приукрашивать, скрывать или умалчивать правду.

Анастасия – лжет, чтобы поддержать общение

Носительницы этого имени известны как мастера общения. Но это умение иногда может быть использовано в корыстных целях. Насти легко адаптируются и быстро соображают, а в случае необходимости становятся очень убедительными лжецами. А двойственность их личности может запутать не только окружающих, но и их самих себя – уж очень часто они противоречат сами себе.

Юлия – лжет, чтобы избежать конфликтов

Эти девушки известны своим обаянием и стремлением к гармонии и равновесию. Это иногда заставляет их лгать во благо или утаивать информацию, чтобы погасить конфликт и сохранить положительный имидж. Нередко они также лгут и изворачиваются, чтобы избежать стрессовой ситуации.

Алла – лжет, чтобы сохранить секреты

Аллы известны своей страстной натурой и умением хранить секреты. Это делает их искусными в сокрытии правды и манипулировании другими людьми для достижения своих целей. Это очень загадочные женщины: они никому не позволят догадаться о своих истинных намерениях.

Дарья – лжет, чтобы было интересно и весело

Эти активные и независимые женщины любят приключения. Они обожают находиться среди людей и быть душой любой компании. Чтобы произвести впечатление и оживить скучное общество, Дарья иногда искажает правду и придумывает яркие истории. В целом это безобидная ложь, которой просто нужно найти правильное применение, например – направить ее в творческое русло.

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Елизавета – лжет, чтобы пощадить чувства других

Лизы известны своей креативностью и богатым воображением. Иногда это заставляет их придумывать истории или преувеличивать правду. Их способность к сопереживанию также может заставить их говорить неправду, - чтобы пощадить чьи-то чувства. Ложью во благо они грешны, но редко лгут с целью манипулировать или избежать ответственности.

