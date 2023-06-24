Мстят страшно и больно: пять имен женщин, которых лучше не обижать – пожалеете!

Некоторых девушек лучше не провоцировать - для своего же блага! В их именах, как объяснила Галина Янко, заложена особенная черта характера — мастерски готовить блюдо под названием «месть». Они не побояться ответить обидчику так жестоко, чтобы запомнилось надолго.

Светлана – дождется нужного момента, чтобы отомстить за неверность

В ее характере много противоречий и сложностей. Светлана не может точно понять, какой мужчина должен быть рядом с ней. Однако всегда знает, что в отношениях доверие и преданность — самое важное. Ей сложно даются дни разлуки, так как ревность и страх предательства достигают максимального уровня.

Если мужчина Светланы совершил поход «налево», она узнает об этом и без его признания. У нее хорошо развита интуиция и выдержка. Поверьте, она не закатит скандал сразу, а дождется нужного момента, чтобы поймать жертву. Но мстить будет жестоко!

Алла – наносит уколы по самолюбию и не терпит конкуренток

Девушки с этим именем не жалуются на отсутствие мужского внимания. Им легко завести непринужденный разговор и даже подружиться. Алла всегда уверена в себе, ее можно назвать немного самовлюбленной. И мужчина рядом с ней должен быть очарован только ею.

Если девушка заметит, что на горизонте появляются конкурентки, - она тут же берет ситуацию под контроль. Она будет очень аккуратно и точно доказывать избраннику, что лучше нее никого нет. Месть в исполнении Аллы — это краткие «уколы» по самолюбию мужчины с целью напомнить, кто главная женщина в его жизни.

Ольга – месть – «холодное» блюдо: долго готовят и наносят сокрушительный удар

Достаточно вспомнить княгиню, которая продумала масштабную месть за смерть своего мужа. Современные Ольги, может, и не будут настолько хладнокровными, но накажут обидчика как следует. Для этих девушек преданность — на первом месте. Они не размениваются мужчинами, выбирают одного партнера надолго.

Если задумали месть, то только из-за того, что их чувства очень сильно ранили. Ольга подает это блюдо холодным, скрывая свою обиду и держа лицо. Ей нужно, чтобы виновник почувствовал, каково это – боль и обида. Девушкам с этим именем не свойственно быстро прощать и забывать. Они долго помнят и переживают обиду.

Софья – не прощает обид: мстит тихо и аккуратно, но больно

На первый взгляд, Софья — милая девушка, которая не может обидеть и мухи. С ними легко поддерживать общение и дружбу. Из них получаются верные жены и заботливые матери. Но переходить дорогу им не рекомендуется.

Софья не прощает обидных фраз и поступков. Она всеми силами будет защищать свою репутацию и достоинство. За милым личиком скрывается сильная женщина, готовая постоять за себя. Месть подаст тихо, и аккуратно. Обидчик дважды пожалеет, что решил насолить Софье.

Яна – устроит обидчику «сюрприз» с помощью друзей

Из девочек с этим именем вырастают достаточно капризные, но уверенные в себе девушки. В детстве их залюбливали родственники, не было отбоя от ухажеров. Для них узнать об измене партнера или его флирте на стороне — сильный удар по самолюбию. Яна не будет долго вынашивать план мести.

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Она подключит лучших друзей, чтобы подготовить «массовый сюрприз» обидчику. Шансы быть прощенным молодой Яной — минимальны. В возрасте 35+ они становятся не такими драматичными, но все еще ценящими себя. Яна не станет продолжать общение, если ее чувства были задеты. Скорее всего, этого человека она не подпустит к своей жизни еще очень долго.

