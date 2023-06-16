Рождены под счастливой звездой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым несказанно повезет в середине июня

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каких событий стоить ждать в середине июня представителям разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, рожденными под счастливой звездой можно назвать представителей четырех знаков зодиака.
Именно им несказанно повезет в середине июня.
Весов ждут приятные поездки, общение, обучение и интересные встречи.
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Девам представится возможность заняться личными делами. Это период хорош и для совершения покупок, они будут удачными.
Получат бесценный опыт, который пригодится в будущем, Стрельцы. Хороший период и для Раков. Им повезет в области личных увлечений.
По материалам vnimanie.pro