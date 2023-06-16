Рождены под счастливой звездой: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым несказанно повезет в середине июня

Девам представится возможность заняться личными делами. Это период хорош и для совершения покупок, они будут удачными.

Получат бесценный опыт, который пригодится в будущем, Стрельцы. Хороший период и для Раков. Им повезет в области личных увлечений.

По материалам vnimanie.pro