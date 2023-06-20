Скрытый страх и не то лечение: гороскоп здоровья на июль для всех знаков зодиака

Овен

Если у вас были сложности со здоровьем, Юпитер может помочь вам избавиться от них в этом месяце. Движение Венеры в вашем гороскопе может порадовать вас отменным самочувствием и радостью в семейной жизни. Сатурн может вызвать нарушения сна, боли в ногах и теле, а также боли в коленях из-за рабочей нагрузки, стресса и негативного мышления, поэтому не следует принимать крепкое здоровье как должное, соблюдайте дисциплину. Выравнивание Венеры и Солнца указывает на необходимость соблюдать осторожность при использовании косметики и воздержаться от применения чего-либо без консультации со специалистом.

Телец

Марс и Венера могут вызвать осложнения при использовании неправильного лекарства или косметического средства, поэтому в данной ситуации вам может пригодиться совет и рекомендации профессионала. Беременным женщинам следует стараться избегать агрессии и подумать о посещении оздоровительного санатория или занятий йогой под руководством профессионала, чтобы защитить себя от негативного влияния Марса.

Близнецы

В отношении своего здоровья наступающий месяц будет иметь огромное значение. Если у вас были проблемы со здоровьем, то благословение Юпитера поможет многим из вас. Но некоторые планетарные движения советуют вам быть осторожными. Рекомендуется не пропускать плановый осмотр, если у вас есть какие-либо подозрения или недомогания. Будьте осторожны при использовании электронных устройств, а перед сном займитесь медитацией. Крепкий сон очень важен в этом месяце.

Рак

Агрессия и негативное влияние эмоций на ваше физическое здоровье - возможные последствия транзитов планет относительно вашего знака. Проводите время с друзьями и семьей. Рекомендуется ненадолго отвлечься от напряженного графика и побыть в одиночестве, чтобы расслабиться. Это может поддержать ваши усилия по сохранению крепкого здоровья.

Лев

Юпитер советует вам проявлять осторожность в связи с контролем веса. Поскольку движение Юпитера может вызвать неожиданный набор или потерю веса, что может нанести вред вашему здоровью, вам следует контролировать свои пищевые привычки или поддерживать их сбалансированными. На ваше здоровье может повлиять жаркий спор с членом семьи или чрезмерная офисная работа. Пожилые люди могут испытывать боли в ногах.

Дева

На вашем здоровье негативно скажется слишком много работы в заключительной фазе этого месяца. Здоровая диета и регулярные физические упражнения помогут поддерживать достойное самочувствие Тяжелая и жирная пища может привести к увеличению веса и повышению кровяного давления. Избегайте чрезмерного курения и заедания стресса.

Весы

Вы должны избегать споров и помнить, что они могут повлиять на ваше здоровье. Проводите больше времени с семьей и позитивные мысли помогут вам почувствовать себя лучше физически. Тем, кто испытывает проблемы с сердцем, полезен совет хорошего врача. Движение Сатурна советует вам пройти плановый осмотр глаз и зубов, чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.

Скорпион

Движение Луны может вызвать внезапные проблемы со здоровьем, связанные с горлом. Избегайте холодных напитков и одевайтесь теплее. Движение Марса может вызвать у пожилых представителей знака проблемы, связанные с сердцем. Для поддержания хорошего здоровья целесообразно сохранять спокойствие и регулярно проходить обследования.

Стрелец

Солнце и Меркурий советуют соблюдать осторожность при выполнении напряженных физических упражнений. Возможны мышечные боли. Движение Марса указывает на то, что вам следует избегать споров и электронных гаджетов перед сном. Возможно, что у вас будут проблемы с засыпанием в период ближе к концу месяца.

Козерог

В середине месяца у вас может ослабнуть иммунитет, что может стать причиной простуды. Избегайте чрезмерного использования электронных устройств, чтобы защитить свои глаза. Для хорошего самочувствия пейте больше воды. Не пропускайте завтрак, это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Водолей

Позаботьтесь о своей компании или о людях, с которыми вы встречаетесь. Ссоры и сплетни могут вызвать стресс и повлиять на ваше здоровье. Может присутствовать скрытый страх. Будьте позитивны и общайтесь с позитивными людьми, которые не разжигают негативные мысли, а наоборот, отвлекают от них.

Рыбы

Не похоже, что влияние планет в первые числа этого месяца будут благоприятным для вашего физического состояния. Следите за тем, чтобы не изнурять себя до нездоровой степени в течение первой недели. В результате влияния Сатурна вы можете испытывать боль в суставах или страдать от проблем с желудком.

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