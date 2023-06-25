Деньги пойдут колонной: 25 июня жизнь изменится сразу у трех знаков зодиака

День неплохих финансовых перспектив и идей, способных привести к обогащению.

Тельцы

Вы можете дождаться возврата давних долгов или вам предложат что-то, что может увеличить ваш доход. Если вы правильно разыграете свои карты, то ближайшие дни могут стать ступенькой к событиям, которые обеспечат финансовый рост и безопасность. Нет опыта в том, о чем вас просят? Пусть это вас не беспокоит. Если вы смело рискнете и попробуете, то вскоре обнаружите, что ваши дела идут в гору.

Львы

Желание может исполниться, так как благоприятный угол Венера/Юпитер прокладывает путь к позитивному развитию событий. Вы отказались от предложения насладиться новым опытом или попробовать что-то совершенно свежее? На этот раз вы можете решить, что хотите попробовать. Нужна доза уверенности? Возможно, у друга найдутся нужные слова, которые вдохновят вас на победы.

Девы

Чья-то рекомендация может стать именно тем, что вам нужно, чтобы не упустить отличную возможность. Поскольку дипломатичная Венера находится под углом к экспансивному Юпитеру, окружающие будут очень впечатлены вами и вашей работой и захотят помочь вам всем, чем смогут. Сомневаетесь, стоит ли соглашаться? Такой шанс может представиться еще не скоро, так что ухватитесь за него.

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