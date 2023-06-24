Любовь и море страсти: три знака зодиака обретут истинное счастье 24 июня

Отличный день в плане романтического общения и перспектив в личной жизни.

Весы

Благодаря Венере, вашей путеводной планете, расположенной под углом к оптимистичному Юпитеру, отношения могут наполнить вас хорошими чувствами. Это может быть одноразовая встреча, но если все пойдет хорошо, вы, возможно, решите обменяться контактными данными и поддерживать связь.

Кроме того, звонок от человека, живущего далеко, может быть очень желанным. Возможность наверстать упущенное может проложить путь к более регулярным контактам.

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Стрельцы

Это хороший день для приглашения гостей к себе домой или для приглашения на свидание. Будет царить теплая и гостеприимная атмосфера, и, похоже, все смогут найти общий язык. Не упускайте сегодня шанса поделиться своими чувствами с теми, кто вам небезразличен, будь то семья, друзья, вторая половинка или объект симпатии.