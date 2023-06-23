Держите мысли при себе: каким знакам зодиака надо быть терпимее 23 июня

Благоприятный день в плане общения и коммуникации как делового, так и личного характера.

Близнецы

Вы чувствуете себя обязанными помочь соседу или родственнику, независимо от того, хотите ли вы этого на самом деле. Без сомнения, вы приложите усилия, даже если вам начинает казаться, что кто-то пользуется вашей заботливостью. Не переживайте, в конечном счете добро вернутся к вам в троекратном размере!

Раки

Идеи, которые вы выдвигаете, окажутся полезными в командной работе. Ваши предложения вдохновляют других на высказывание собственных мыслей и идей, что приведет к успеху и укреплению вашей репутации.

Водолеи

Отношения достаточно гармоничны и во многом это связано с вашей решимостью держать свои мысли при себе, особенно когда вы знаете, что они могут стать причиной ссоры.

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