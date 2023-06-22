Стоп! Надо двигаться дальше: каким знакам зодиака надо срочно начать новую жизнь 22 июня

Овны

Вы достигли той стадии в проекте, когда чувствуете, что не можете двигаться дальше. Это может быть связано с проблемами, начавшимися несколько недель назад, когда вы с партнером не смогли договориться о жизненно важном решении. Звезды рекомендуют вам довериться своему чутью и отказаться от того, что обременяет вас, не принося пользы или удовольствия.

Девы

Недавние самоотверженные усилия начинают окупаться. Вы получите право первым занять должность, которая принесет больше ответственности и большую зарплату. Это шанс, которого вы ждали и вы без колебаний воспользуетесь всеми хорошими возможностями, которые появятся на вашем пути.

Стрельцы

Вы упорно добиваетесь своего потому, что хотите кому-то что-то доказать. Осознайте, что это плохая мотивация. Успокойтесь и постарайтесь сдерживать свои эмоции. Сохраняйте спокойствие и перестаньте воспринимать все так серьезно.

Рыбы

Сейчас вы будете осторожны с тем, с кем вы общаетесь и имеете дело. Совет, который вам даст друг, позволит вам ухватиться за возможность, которая вам очень нужна, до того, как о ней узнают другие.

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