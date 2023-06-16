Заработков хватит на пять месяцев! Король фортуны — притянет деньги магнитом в июле

Шаманка Кажетта специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым прогнозом. Она советует Водолеям посвятить июль усердной работе и зарабатыванию денег. Только в этом случае им удастся привлечь везение в сферу материального достатка. Если этот знак приложит все усилия, то заработков хватит аж до зимы — а это как минимум пять месяцев. Впереди у них серьезное приобретение — многие решатся увеличить жилплощадь.

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